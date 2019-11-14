2019-11-14T15:04:52+03:00
Москва

Осень 2019 года может стать самой теплой за последние сто лет

Антициклон принес в город солнечную погоду
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Осень-2019 может стать самой теплой в столетииОсень-2019 может стать самой теплой в столетииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ноябрь текущего года может стать самым теплым за последние несколько лет. Однако, как отмечают метеорологи, рекорды бьет и вся осень, на сегодняшний день она претендует на звание самой теплой в этом столетии.

По словам синоптиков, теплые дни в середине ноября для Москвы не редкость. Такие случаи за последние 70 лет в Москве встречались 23 раза. Продолжительность теплого периода, как правило, составляла от двух до семи дней.

«В текущем тысячелетии теплая погода в период с 12 по 18 ноября отмечалась девять раз. Последний раз – в 2017 году, когда максимальная температура днем достигала +5...+6 градусов. Ноябрь 2019 года пополнит их число, а осень может оказаться самой теплой в этом столетии и не только», - цитирует данные синоптиков Москва 24.

В первой половине ноября средняя температура воздуха в городе была на четыре градуса выше значений последних лет. Кроме того, в столицу пришел антициклон, который дарит горожанам малооблачную погоду без осадков. А благодаря южным ветрам теплая погода в столице сохранится еще некоторое время, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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