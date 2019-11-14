2019-11-14T16:44:54+03:00
Происшествия

В Москве возле площади трех вокзалов загорелся склад

В МЧС сообщили, что людей в горящем здании быть не должно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пожар на складе рядом с Ленинградским вокзалом в МосквеПожар на складе рядом с Ленинградским вокзалом в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 14 ноября, рядом с Ленинградским вокзалом в Москве загорелось складское здание, площадь возгорания возросла до 400 квадратных метров и есть угроза распространения огня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

«На данный момент площадь пожара составляет порядка 400 кв.метров», – говорится в сообщение на сайте московских экстренных служб.

В МЧС заявили, что со слов охраны, людей в здании быть не должно.

Сообщается, что одноэтажное кирпичное складское помещение расположено на Комсомольской площади, 1а, стр.18. Для тушения привлечены 15 единиц поливомоечной техники.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее, 13 ноября, в Москве произошло два пожара в жилых многоэтажках. Первый произошел в ночь на среду на улице Профсоюзная. Огонь распространился на площади около 20 квадратных метров. При тушении спасли 14 человек, пострадали четверо. Второе возгорание произошло на Проспекте Мира на площади 30 квадратных метров. Из дома эвакуированы 20 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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