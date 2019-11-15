2019-11-15T14:24:30+03:00
Происшествия

Неизвестные в масках подорвали банкомат в Подмосковье

Грабители проникли в магазин и похитили деньги
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция разыскивает преступниковПолиция разыскивает преступниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ночь на пятницу, 15 ноября, в одном из сетевых магазинов села Марфино Московской области прогремел взрыв. Преступники пробрались в здание, взорвали установленный здесь банкомат и похитили деньги. Грабителей даже не смутило, что еще не все сотрудники магазина ушли домой.

«Двое неизвестных взломали дверь, зашли в магазин, положили в банкомат взрывчатку. Взорвали, забрали деньги и уехали. Я впал в шок!», - цитирует одного из очевидцев интернет издание «Подмосковье сегодня».

После происшествия сотрудники магазина сразу вызвали полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что прибывшие на место происшествия стражи порядка зафиксировали повреждение банкомата. Сейчас выясняются все подробности происшествия. Полиция устанавливает личности преступников и разыскивает их по имеющимся приметам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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