Неизвестные в масках подорвали банкомат в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-15T14:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на пятницу, 15 ноября, в одном из сетевых магазинов села Марфино Московской области прогремел взрыв. Преступники пробрались в здание, взорвали установленный здесь банкомат и похитили деньги. Грабителей даже не смутило, что еще не все сотрудники магазина ушли домой.

«Двое неизвестных взломали дверь, зашли в магазин, положили в банкомат взрывчатку. Взорвали, забрали деньги и уехали. Я впал в шок!», - цитирует одного из очевидцев интернет издание «Подмосковье сегодня».

После происшествия сотрудники магазина сразу вызвали полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что прибывшие на место происшествия стражи порядка зафиксировали повреждение банкомата. Сейчас выясняются все подробности происшествия. Полиция устанавливает личности преступников и разыскивает их по имеющимся приметам.

ИСТОЧНИК KP.RU