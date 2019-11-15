Российские 3D-принтеры могут пойти в Китай

СЕГОДНЯ 18:16 2019-11-15T18:16:37+03:00

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Сколько техники будет поставляться, пока неизвестно. Главное, что Китай заинтересовался продукцией компании, а значит, у нее есть конкурентный потенциал.

3D-принтер Designer X PRO был разработан три года назад. На сегодняшний день в мире у него существует всего несколько аналогов. Разработчик осуществляет единичные поставки в Европу, США и Канаду. Не исключено, что Китай даст импульс раскрытию экспортного потенциала компании.

- За восемь месяцев 2019 года Москва поставила в Китай механическое оборудование, компьютеры, электроприборы, электронику и другие товары на сумму более, чем 854 млн. долларов. За этот период объемы несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Китай выросли почти на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (519 млн. долларов), – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В Шанхае, на выставке «China International Import Expo 2019» московская экспозиция представлена московскими промышленными предприятиями в широком диапазоне – от разработки нейросетевых решений, элементов для авиационного оборудования до производства оборудования по переработке какао-бобов.

Организатором коллективного стенда является Центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и промышленных технопарков «Моспром», подведомственная организация Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

В рамках Экспо состоялось около 120 деловых встреч столичных производителей с потенциальными партнерами, подписаны соглашения на сумму свыше 1 млрд. рублей.

- Принято думать, что мы все закупаем в Китае. И, например, даже для меня стало своего рода открытием, что столичные 3D-принтеры смогли покорить китайских партнеров не только стоимостью, надежностью и функциональностью, но и инновационными технологиями печати, – отметил Александр Прохоров.