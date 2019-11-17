Синоптики предупредили жителей Москвы о «необычно высоком» давлении

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-17T16:21:58+03:00

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На следующий неделе в Москве ожидается сильное повышение атмосферного давления, которое будет сопровождаться понижением температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

«Погоду будет по-прежнему определять мощный антициклон. Причём давление будет очень высоким, необычно высоким. Давление, высокое и сейчас, повысится ещё на 10—12 гектопаскалей (7,5—9 мм ртутного столба). При повышении давления начнёт понижаться температура», - передает RT предупреждение синоптика.

Вильфанд сообщил, что уже со следующего вторника, 19 ноября, жители Москвы ощутят похолодание. Со среды, 20 ноября, не только ночные, но и дневные температуры опуститься ниже нулевой отметки.

Однако руководитель Гидрометцентра уточнил, что сильных морозов ждать не стоит. По прогнозам дневные температуры на следующей неделе будут от 3 до 4 градусов ниже ноля, а ночные - от 5 до 10 градусов ниже нулевой отметки.

«Наступает нормальная зима… Осадков нет и не прогнозируется», - заключил Вильфанд.

Как писал ранее сайт kp.ru, на следующей неделе синоптики прогнозируют начало климатическая зимы в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU