Телецентр Останкино осматривают из-за сообщения об угрозе взрыва
Специалисты приступили к осмотру здания телевизионного технического центра "Останкино" на северо-востоке Москвы после того, как в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Такие данные предоставил представитель экстренных служб.
«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в телецентре Останкино по адресу: ул. Академика Королева, дом 12», - передает РИА Новости сообщение представителя экстренных служб столицы.
Он сообщил, что подобные угрозы о «минировании» поступили в отношении интерната №1 для обучения слепых на улице Мытищинская, дома культуры на улице Куусинена и жилого дома на улице Плещеева.
Ранее аналогичные сообщения поступили двум столичным школам и Российскому национальному исследовательскому медицинскому университету им. Н. И. Пирогова.
Напомним, в июне два раза поступали анонимные сообщения о «минировании» телецентра. После проверки никаких взрывных устройств в здании Останкино не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU