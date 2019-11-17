Телецентр Останкино осматривают из-за сообщения об угрозе взрыва

СЕГОДНЯ 19:47 2019-11-17T19:47:22+03:00

Анонимные сообщения о «минировании» нескольких зданий столицы поступили в правоохранительные органы

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Специалисты приступили к осмотру здания телевизионного технического центра "Останкино" на северо-востоке Москвы после того, как в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Такие данные предоставил представитель экстренных служб.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в телецентре Останкино по адресу: ул. Академика Королева, дом 12», - передает РИА Новости сообщение представителя экстренных служб столицы.

Он сообщил, что подобные угрозы о «минировании» поступили в отношении интерната №1 для обучения слепых на улице Мытищинская, дома культуры на улице Куусинена и жилого дома на улице Плещеева.

Ранее аналогичные сообщения поступили двум столичным школам и Российскому национальному исследовательскому медицинскому университету им. Н. И. Пирогова.

Напомним, в июне два раза поступали анонимные сообщения о «минировании» телецентра. После проверки никаких взрывных устройств в здании Останкино не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU