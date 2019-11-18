2019-11-18T12:10:52+03:00
Москва

К открытию МЦД благоустроят более 30 ж/д станций

Здесь проведут ремонт и создадут инфраструктуру
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Электропоезд ЭГ2Тв "Иволга", который предполагается использовать на маршрутах МЦД. Фото пресс-службы Департамента транспорта МосквыЭлектропоезд ЭГ2Тв "Иволга", который предполагается использовать на маршрутах МЦД. Фото пресс-службы Департамента транспорта Москвы
Изменить размер текста:

К запуску Московских центральных диаметров (МЦД) на железнодорожных станциях проводятся ремонтные работы. Так, на 20 станциях уже отремонтировали фасады, кровлю уличных билетных касс, павильонов с турникетами. Кроме того работы по благоустройству планируются еще более чем на 30 станциях.

«К открытию МЦД на 31 железнодорожной станции также обновят покрытие платформ, установят новые скамейки, урны и стойки экстренного вызова. А на 18 станциях еще заменят ограждения. Их уже обновили на платформах Одинцово, Лобня, Красногорская и Аникеевка. Работы проводят на тех станциях, где необходим ремонт», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова РИАМО.

На станциях, где будут организованы пересадки на МЦД также обновят указатели. Будут установлены информационные щиты, на которых укажут номер диаметра, название станции, а также номера выходов, пишет Москва 24.

Напомним, что МДЦ-1 и МЦД-2, которые будут следовать по направлениям Одинцово – Лобня и НахабиноПодольск соответственно, запустят до конца текущего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Между Одинцово и Шереметьево запустят 40 пар аэроэкспрессов
Телецентр Останкино осматривают из-за сообщения об угрозе взрыва
«Сработала пожарная сигнализация»: в Москве эвакуировали ТЦ «Океания»
Синоптики предупредили жителей Москвы о «необычно высоком» давлении
Климатическая зима придет в Москву на следующей неделе
Погода в Москве на 17 ноября 2019 года: облачно с температурой +6
В Подмосковье водитель зарезал пешехода после конфликта
«Бред полный»: синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Более 100 человек эвакуировали из-за возгорания в гостинице "Космос" в Москве
Российские 3D-принтеры могут пойти в Китай
Внуки засунули бабушке в уши пластилин, а врачи признали его новообразованием
Более 40 гектар территорий благоустроили в СЗАО по программе «Мой район»
Неизвестные в масках подорвали банкомат в Подмосковье
Погода в Москве на 15 ноября 2019 года: местами облачно, но без осадков
В Москве возле площади трех вокзалов загорелся склад
Осень 2019 года может стать самой теплой за последние сто лет