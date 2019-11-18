К открытию МЦД благоустроят более 30 ж/д станций

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-18T12:10:52+03:00

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К запуску Московских центральных диаметров (МЦД) на железнодорожных станциях проводятся ремонтные работы. Так, на 20 станциях уже отремонтировали фасады, кровлю уличных билетных касс, павильонов с турникетами. Кроме того работы по благоустройству планируются еще более чем на 30 станциях.

«К открытию МЦД на 31 железнодорожной станции также обновят покрытие платформ, установят новые скамейки, урны и стойки экстренного вызова. А на 18 станциях еще заменят ограждения. Их уже обновили на платформах Одинцово, Лобня, Красногорская и Аникеевка. Работы проводят на тех станциях, где необходим ремонт», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова РИАМО.

На станциях, где будут организованы пересадки на МЦД также обновят указатели. Будут установлены информационные щиты, на которых укажут номер диаметра, название станции, а также номера выходов, пишет Москва 24.

Напомним, что МДЦ-1 и МЦД-2, которые будут следовать по направлениям Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск соответственно, запустят до конца текущего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU