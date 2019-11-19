Погода в Москве на 19 ноября 2019 года: температура составит +3..+5 градусов

СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-19T07:18:38+03:00

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 19 ноября 2019 года

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Погода в Москве на 19 ноября 2019 года будет облачной. В целом по городу преимущественно без осадков.

Дневная температура воздуха составит +3..+5 градусов, а в ночь на среду уйдет в минус - до -1..1. Ветер восточного и юго-восточного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, по-прежнему значительно повышено. Днем показатель составит 760 миллиметров ртутного столба и уже к ночи начнет ползти вверх дальше.

Для москвичей этот вторник станет последний теплым деньком. Уже в среду в столице резко похолодает. С каждым днем будет становится все морознее. Небольшая "передышка" ожидается в выходные.

Что касается снега, то его не будет до самого декабря. Об это сайту kp.ru рассказали синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU