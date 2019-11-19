2019-11-19T12:11:34+03:00
Общество

В СЗАО к зиме откроются более 70 катков и 12 лыжных трасс

Северо-Запад Москвы приготовил для жителей немало возможностей для зимнего отдыха
Ксения БОГДАНОВА
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В СЗАО проложат 12 лыжных трасс.В СЗАО проложат 12 лыжных трасс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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По прогнозам синоптиков, к четвергу столбик термометра опустится ниже нуля, столицу накроет морозная погода. На Северо-Западе Москвы готовятся к предстоящим снежным забавам: этой зимой на территории СЗАО откроется 76 ледовых площадок. Кроме катков для жителей округа обустроят лыжные трассы, площадки для игр на снегу, снежные горки и места для катания на тюбинге.

- На территории Северо-Западного округа в течение зимнего сезона 2019-2020 года будут функционировать 68 катков с естественным льдом и 8 катков с искусственным покрытием. Самые большие катки откроются на территории ландшафтного парка Митино (4 тыс.кв.м.), в районе Южное Тушино на улице Василия Петушкова (1800 кв.м), а также в районе Строгино на улице Твардовского (1800 кв.м.), - сообщает информцентр правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу префектуры Северо-Западного округа.

Когда Москву накроет снег, в СЗАО проложат 12 лыжных трасс. Покататься можно будет в Серебряном бору — там протянется пятикилометровая лыжня, в районе Северное Тушино (рядом с ФОК «Лазурный» пройдет трасса на 7 км.), а также в парке «Покровское-Стрешнево» (его посетителей ждет лыжня длиной в 5 км.).

Для детей и взрослых в округе оборудуют 116 площадок для игр на снегу. В парке Северное Тушино будет обустроено место для катания на тюбингах. А в районе Щукино (на улице Маршала Бирюзова) построят снежный городок. В Куркино будет традиционно работать горнолыжная трасса в природном парке «Долина реки Сходня в Куркино».

Все зимние площадки - катки, лыжные трассы, места для снежных игр — заработают, когда в столице стабильно установится минусовая температура и появятся соответствующие погодные условия, уточнили в пресс-службе префектуры СЗАО.

Любителей зимних видов спорта в столице с каждым годом становится все больше. И это не удивительно: активные прогулки на свежем воздухе тонизируют организм и помогают сбрасывать лишние килограммы. Например, ходьба на лыжах сжигает по 500–600 калорий в час. А также укрепляет мышцы спины, бедер, живота, ягодиц, ног и рук. Кроме того, лыжные прогулки улучшают работу сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Врачи советуют ходить на часовые прогулки по трассе в 3–5 километров два-три раза в неделю. Этого достаточно, чтобы до преклонных лет поддерживать свой организм в отличной форме.

Не менее полезно катание на коньках: час, проведенный на катке, позволяет организму сжечь 400–500 калорий. Катание на ледовом поле укрепляет мышцы ног, бедер и ягодиц. Медики рекомендуют зимой кататься на коньках два-три раза в неделю по часу.

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