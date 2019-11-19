2019-11-19T14:37:46+03:00
Общество

Сотрудники МФЦ расскажут москвичам о капремонте поликлиник в их районе

Работники центров госуслуг с 20 ноября отправятся в обход по квартирам
Ксения БОГДАНОВА
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Сотрудники МФЦ расскажут жителям столицы о программе капитального ремонта поликлиник.Сотрудники МФЦ расскажут жителям столицы о программе капитального ремонта поликлиник.Фото: Алиса ТИТКО
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Сотрудники центров госуслуг с 20 ноября отправятся в обход по квартирам москвичей и расскажут жителям столицы о программе капитального ремонта поликлиник. Работники МФЦ проинформируют жителей каждого района, где можно будет пройти обследование, и куда обращаться за медицинской помощью на время проведения работ. Напомним, в столице запускается масштабная программа ремонта поликлиник по «Новому московскому стандарту». Капремонт в первых 50 зданиях учреждений здравоохранения начнется в 2020 году.

Специалисты центров МФЦ придут с информацией о начале проведения ремонта к жителям 43 районов. Об этом 19 ноября рассказала руководитель центров госуслуг столицы Ольга Фефелова во время пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы. По ее словам, сотрудники госуслуг не только ответят на все вопросы москвичей, но и раздадут брошюры и книжки, иллюстрирующие, как будут выглядеть обновленные поликлиники после ремонта.

Как узнать, что к вам в квартиру пришли действительно сотрудники МФЦ, а не некие темные личности, выдающие себя за службу госуслуг? Очень просто: сотрудники офисов «Мои Документы» будут одеты в белые ветровки, у них будут фирменные красные сумки и бейджи с именами консультантов. В случае сомнений полномочия специалиста центра госуслуг можно будет проверить по телефону Справочной службы города Москвы (8-495-777-77-77). Достаточно позвонить по этому номеру и назвать фамилию, имя и отчество человека с бейджем.

Обход специалисты МФЦ будут проводить с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, а также с по субботам и воскресеньям с 11 до 18 часов. При необходимости жители смогут уточнить у них информацию о получении государственных услуг.

Форма персонального общения уже подтвердила свою эффективность во время предыдущих информационных кампаний. Сотрудники госуслуг убедились, что такая обратная связь нравится москвичам: у жителей есть возможность, не выходя из дома, задать все вопросы и пообщаться вживую.

Программа «Новый московский стандарт поликлиник» была утверждена в столице в 2019 году. Она охватывает не только ремонт и материальное оснащение учреждений здравоохранения, но и все сферы работы городских поликлиник. Новый стандарт — это удобство и комфорт пациентов и врачей, современное оборудование и методы диагностики, а так же легкий доступ посетителей ко всем специалистам. Первые 50 поликлиник в Москве отремонтируют до 2022 года. Программа полностью завершится в 2023 году, к этому времени в столице реконструируют 135 поликлиник.

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