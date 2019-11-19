Москвичи стали качать интернета в метро больше в восемь раз

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-19T15:44:49+03:00

В МТС проанализировали интернет-активность пассажиров московского метро за год. Аналитики узнали объем передачи данных от абонентов МТС*, что предпочитают пассажиры делать в интернете и какие станции и перегоны метрополитена самые интернет-активные

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В будний день московской подземкой пользуются более двух миллионов абонентов МТС. За неделю они скачивают 360 терабайт трафика данных. Этого хватит, чтобы еще 500 раз посмотреть все вместе взятые сезоны шоу «Голос» и «Голос. Дети».

По сравнению с прошлым годом объем интернет-трафика в сети МТС в подземке вырос в восемь раз благодаря сплошному покрытию в метро, в том числе в стандарте 4G. МТС первой начала развивать сеть четвертого поколения в Московском метрополитене в 2015 году со станции «Тропарево», а сейчас сеть 4G обеспечена не только на станциях. В сентябре этого года компания завершила строительство сети 4G и в тоннелях метрополитена, где востребованность интернета по сравнению с переходами, например, более высокая. У пассажиров на перегонах во время движения поезда больше времени на просмотр новостей и видео, общение в мессенджерах и поиск необходимой информации. В августе трафик в тоннелях впервые превысил трафик на других участках метрополитена, сейчас он больше на 20%, чем на станциях и переходах.

Самыми популярными интернет-активностями в метро стали:

• общение в социальных сетях – 26%

• просмотр видеоконтента – 25%

• прослушивание аудиоконтента – 9%

• общение в мессенджерах – 2%

• остальной трафик (интернет-серфинг, цифровые сервисы, приложения) – 38%

Теперь 90% интернет-трафика в сети МТС передается по сети LTE. Это говорит о том, что для пользования интернета в наземном и подземном видах транспорта по покрытию и доступу к сети созданы практически равные условия. Так, максимальная скорость передачи данных в сети 4G МТС на станциях метро при использовании последних моделей смартфонов достигает 300 Мбит/с.

Интернет на станциях

Интернет-активность станций метро напрямую связана с пассажиропотоком и зависит от концентрации деловой активности районов столицы. Самыми активными станциями стали «Октябрьская» Калужско-Рижской линии, «Курская» Арбатско-Покровской линии и «Площадь Ильича» Калининской линии – здесь пассажиры в сутки скачивают более 400–480 гигабайт, которых хватит на то, чтобы просмотреть более 400 двухчасовых фильмов в режиме онлайн. Эти станции являются крупными транзитными узлами, обеспечивающими ежедневный высокий пассажиропоток, включающий в себя жителей Подмосковья, работающих в Москве.

Интернет в тоннелях

На перегоне между станциями «Шаболовская» и «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии объем интернет-трафика приближается к объемам на наиболее загруженных станциях – 390 гигабайт в сутки. Это может объясняться большим числом студентов на этом участке линии метрополитена. Так, от этих станций метро легко добраться до крупных вузов (МИСИС, НИУ нефти и газа имени И. М. Губкина, РУДН, НИУ ВШЭ, Первый медицинский университет имени И. М. Сеченова и других).

«Жизнь Москвы без метро представить невозможно – это главная транспортная артерия столицы, которой ежедневно пользуются более девяти миллионов человек, проводя в ней в среднем 20 часов в месяц. Благодаря нашим smart-инвестициям в развитие сети и повышение качества связи, в Московском метро для клиентов МТС созданы все условия для пользования полноценным мобильным интернетом, – комментирует технический директор Московского региона МТС Владислав Медведев. – Мы рады, что смогли предоставить нашим клиентам возможность использовать время в метро с максимальной пользой для себя».

*В абонентскую базу МТС входят пользователи мобильной связи – абоненты МГТС. Мобильная связь им предоставляется на сети МТС с осени 2014 года.