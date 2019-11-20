Москвичи поддержали переход на раздельный сбор мусора

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-20T14:02:06+03:00

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В начале 2020 года столица начнет первый этап перехода на раздельный сбор мусора. Проект стартует с первого января. К этом времени жилые дворы и объекты социальной инфраструктуры планируется оснастить специальными контейнерами.

В преддверии старта проекта на портале «Активный гражданин» с 12 октября по 4 ноября прошло голосование, в ходе которого москвичи рассказали, поддерживают ли они раздельный сбор мусора. В опросе приняли участие почти 200 тысяч человек, при этом положительно об инициативе высказались 113 тысяч их них. Скорее поддерживают переход более 22 тысяч, а более 16 тысяч человек считают переход преждевременным. Таким образом, проект одобрили 89,3% опрошенных, передает РИАМО.

По состоянию на 14 ноября в городе к раздельному сбору мусора подготовлено более 90% контейнерных площадок. Также уже брендированы более 65% контейнеров и около 60% мусоровозов. Остальные работы планируется завершить до конца года, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU