Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-20T14:23:36+03:00

Пассажиры смогут экономить при пересадках между метро и МЦД. ФОТО: пресс-службы Департамента транспорта Москвы

Это даст возможность бесплатно пересаживаться между метро, МЦК и МЦД

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Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД). Для этого достаточно перепрограммировать карту «Тройка». Сделать это возможно в кассах метро,

автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах с 20 ноября.

Настроить на экономные поездки стоит социальные карты учащихся и студентов, это тоже позволит пользоваться услугами городского транспорта по экономным тарифам.

Со счета перепрограммированной карты будет списываться не фиксированная стоимость поездки, а в зависимости от тарифного участка. О том, как получить все привилегии МЦД рассказала телеканалу «360» руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Анна Лапушкина.

- У держателей карт «Тройка» есть 90 минут, чтобы пересесть с одного транспорта на другой. Главное валидировать карту не только на вход, но и на выход. Это обязательно — если не сделать, то проездной могут заблокировать, поездки не спишутся, ничего не отобразится, — пояснила Лапушкина.

Когда пассажир покидает станцию МДЦ, то списывается сумма за поездку, а при пересадке на метро дополнительно платить не придется.

Стоимость проезда на МЦД будет рассчитываться исходя из тарифных зон. Диаметры соединяют Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском.

Проезд по центральной зоне обойдется в 38 рублей, по пригородной – 45 рублей, а за дальнюю придется доплатить еще 23 рубля.

- Эти 23 рубля — это тарифная система перевозчика ЦППК, действует уже не в границах МЦД, а за его границами. Соответственно, зона пригорода — это граница МЦД. Это наши Одинцово — Лобня, Нахабино — Подольск, — пояснила она.

Ранее сообщалось, что к открытию МЦД благоустроят более 30 ж/д станций. Здесь проведут ремонт и создадут инфраструктуру

ИСТОЧНИК KP.RU