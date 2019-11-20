В московском Департаменте здравоохранения опровергли информацию о массовых нарушениях в больницах в ночное время

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-20T15:02:16+03:00

Сообщения в соцсетях о том, что персонал спит на рабочих местах, не соответствует действительности

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В столичном Департаменте здравоохранения опровергли информацию о массовых нарушениях, выявленных во время масштабной проверки работы врачей в ночное время. Как сообщает пресс-служба депздрава Москвы, появившиеся в соцсетях новости о глобальном ночном рейде по столичным больницам и обнаруженных недостатках в работе медперсонала не соответствуют действительности.

- Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что информация, опубликованная в соцсети интернет, не соответствует действительности. Информация о том, что проверка якобы нагрянула внезапно и носит глобальный характер не соответствует действительности. Данные о соответственно выявленных массовых нарушениях, отсутствии сотрудников на местах «потому что спят» также не является достоверной, - говорится в сообщении.

Новость о проверке распространил Telegram-канал Mash, написавший, что московский департамент здравоохранения проинспектировал работу фельдшеров стационаров. Якобы во время рейда были обнаружены многочисленные нарушения трудового распорядка: проверяющие выяснили, что сотрудники больниц спят во время ночных дежурств.

В сообщении пресс-службы подчеркивается: столичный Департамент здравоохранения регулярно проводит проверки московских поликлиник и больниц, в том числе и в ночное время суток. Однако никаких случаев массовых нарушений за последнее время не фиксировалось.

- Выявляемые единичные случаи нарушений доводятся до главного врача медицинской организации, который в целом отвечает за качество и всю организацию лечебно-диагностической работы, принимает необходимые управленческие решения, - подчеркивают в ведомстве. - Все сотрудники учреждения должны выполнять свои обязанности, установленные должностными инструкциями, в течение всего времени рабочей смены, в противном случае возникают риски ненадлежащего ухода и наблюдения за пациентами. Например, в ночное время пациент может вызывать дежурную медицинскую сестру в каких-либо случаях, и важно, чтобы сотрудники были на месте и могли быстро отреагировать на обращение пациента.

По словам представителей депздрава, медицинский персонал столичных стационаров назначается на ночные дежурства только после личного согласия. График работы врачей и фельдшеров составляется с учетом индивидуальных пожеланий и рассчитывается в соответствии с трудовым законодательством. Во всех московских медицинских учреждениях оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, в которых персонал отдыхает во время перерыва или после смены.