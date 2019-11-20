В Подмосковье задержали серийного квартирного вора

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-20T16:47:03+03:00

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Подмосковная полиция раскрыла серию квартирных краж в Домодедово. Одной из жертв вора стала местная жительница, у которой похитили драгоценные украшения, деньги и ноутбук. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

В полицию обратилась сама пострадавшая. Тридцатитрехлетняя жительница Домодедово рассказала о пропавших вещах. Сумма ущерба составила порядка 233 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 38-летний уроженец одной из республик Средней Азии. Установлена причастность задержанного к совершению двух аналогичных преступлений на территории городского округа. Общая сумма ущерба составила 240 тысяч рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В отношении задержанного заведено дело о краже, по которому преступнику грозит до 10 лет тюремного заключения. В настоящее время мужчина оставлен под подпиской о невыезде, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU