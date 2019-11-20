Пациентка умерла в московской клинике из-за долга в 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-20T17:35:25+03:00

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Столичные следователи разбираются в обстоятельствах смерти 39-летней уроженки Адыгеи, которая умерла в московской клинике. Женщина боролась с онкологией и на лечение в частую столичную клинику ее привезли родственники.

Обратиться к московским врачам решили после курса химиотерапии в своем регионе. Химия не дала результатов, и местные врачи посоветовали поискать другие способы лечения.

В частной клинике на западе Москвы согласились принять пациентку и провести все обследования.

- За первые дни мы заплатили 170 тысяч рублей. Когда заключали договор, то нас заверили, что в эту стоимость входят все обследования, стационар, анализы и примерно пять дней пребывания, - рассказала mk.ru сестра погибшей.

9 ноября пациентка осталась в клинике, а спустя несколько часов родственникам сообщили, что она подавилась едой, в итоге возникли проблемы с легкими. Женщину перевели в реанимацию и ввели в состояние медикаментозного сна.

Перепуганные родные бросились искать клинику, где смогут решить данную проблему и даже нашли специалистов, но, когда приехали за пациенткой, ее отказались отдавать, так как надо оплатить счет за лечение.

- А за день до смерти нам уже выставили счет на сумму более 400 тысяч рублей. Нас так и не пустили в реанимацию и не разрешили зайти врачам реанимационной бригады. 12 ноября сестра умерла, - отметила собеседница издания.

После случившегося родственники обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Врачи пока не спешат признавать себя виновными и уверяют, что родственники погибшей знали о тарифах и сами согласились на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU