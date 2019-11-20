В Москве открылось уникальное отделение медико-социальной реабилитации для детей

СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-20T19:05:00+03:00

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Новое отделение медико-социальной реабилитации открылось 20 ноября в столичном «Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Сухаревой». Врачи отделения будут заниматься детьми, которые уже стоят на учете у педиатра и которым нужна дополнительная психиатрическая помощь. В отделении применяются новейшие методы лечения, к каждому из маленьких пациентов медики будут подбирать индивидуальный подход.

- В отделении созданы комфортные и безопасные условия для всех пациентов. В том числе и для пациентов с расстройствами аутистического спектра и выраженными трудностями поведения, такими как агрессия и самоагрессия, с интеллектуальной недостаточностью, осложненной нарушениями поведения и эпилептическими приступами, с острыми и хроническими психотическими состояниями, с выраженным недоразвитием речи, сложностями в освоении навыков самообслуживания, сенсорными и моторными нарушениями, - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

В Центре имени Г.Е. Сухаревой детям не только оказывают медицинскую помощь, но и проводят с ними развивающие занятия. Каждый пациент будет проходить в отделении медико-социальной реабилитации курс длительностью в 45 дней. При необходимости курс лечения будет повторяться.

- Это первое подразделение в Москве, готовое оказывать помощь детям от семи до 17 лет с самыми тяжелыми душевными расстройствами, рассчитанное на 30 коек, - подчеркнула директор центра Марина Бебчук.

Кроме лечебных кабинетов в отделении обустроили большую зону для занятий и игр. Маленькие пациенты постоянно находятся под присмотром высококвалифицированных психологов, учителей-дефектологов, воспитателей и медсестер. Персонал отделения владеет новейшими методиками психолого-педагогической коррекции. В штат центра входят 120 врачей разных специальностей, 60 дефектологов и логопедов, 80 психологов и 200 педагогов.