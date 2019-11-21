На юго-востоке Москвы горят два склада
Сообщение в экстренные службы о возгорании в промзоне на юго-востоке Москвы поступило утром, 21 ноября. Пламя распространилось возле метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии.
По оперативным данным, огонь охватил два металлических склада, вся округа затянута дымом. На месте работают пожарные расчеты, есть угроза дальнейшего распространения пламени.
- Вызов поступил с улицы Шоссейная, дом 1. Площадь пожара уточняется, - сообщили телеканалу «360» в экстренных службах.
Ранее сайт kp.ru сообщал о пожаре в жилом здании на Большой Сухаревской в центре Москвы. Пострадали по меньшей мере пять человек, в здании произошло частичное обрушение шахты лифта.
У метро "Текстильщики" в Москве горят склады.
ИСТОЧНИК KP.RU