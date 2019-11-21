2019-11-21T12:07:31+03:00
Происшествия

На юго-востоке Москвы горят два склада

На месте работают экстренные службы [ВИДЕО]
Елена АКИМОВА
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Огонь охватил склады у метро "Текстильщики"Огонь охватил склады у метро "Текстильщики"
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Сообщение в экстренные службы о возгорании в промзоне на юго-востоке Москвы поступило утром, 21 ноября. Пламя распространилось возле метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии.

По оперативным данным, огонь охватил два металлических склада, вся округа затянута дымом. На месте работают пожарные расчеты, есть угроза дальнейшего распространения пламени.

- Вызов поступил с улицы Шоссейная, дом 1. Площадь пожара уточняется, - сообщили телеканалу «360» в экстренных службах.

Ранее сайт kp.ru сообщал о пожаре в жилом здании на Большой Сухаревской в центре Москвы. Пострадали по меньшей мере пять человек, в здании произошло частичное обрушение шахты лифта.

У метро "Текстильщики" в Москве горят склады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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