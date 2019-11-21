2019-11-21T14:54:43+03:00
Происшествия

Врачи спасли мальчика, надевшего крепежный жгут на половой орган

Школьник мастерил домик для кошки и решил поэкспериментировать
Елена АКИМОВА
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Хирурги спасли мальчика, который чуть не лишился полового членаХирурги спасли мальчика, который чуть не лишился полового членаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Врачи из больницы Святого Владимира спасли 9-летнего мальчика, который чуть не лишился мужского достоинства.

Школьник был в гостях у бабушки с дедушкой и мастерил домик для кошки. Среди инструментов оказался пластмассовый жгутик, имеющий вид колечка с замочком. Что-то толкнуло мальчика примерить конструкцию на половой член, а вот снять обратно не получилось.

Орган стал отекать и синеть, но школьник стеснялся сказать о случившемся бабушке с дедушкой. Только когда ситуация стала критичной, мальчик решился признаться и вскоре к дому спешила карета скорой помощи.

Хирурги сняли инородное тело, но домой пациента не отпустили. Еще сутки он был под наблюдением в больнице. Только после того, как ситуация стабилизировалась, школьника отправили домой.

Он так и не смог объяснить врачам, почему решился на подобный эксперимента. Родственники поделились, что это не первый случай, когда пришлось прибегать к помощи медиков.

Когда мальчику было пять лет, он проглотил большие старинные монеты, которые коллекционировал дедушка. «Трофеи» застряли глубоко в пищеводе и вытаскивать их пришлось медикам, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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