Анастасия Ракова: Москва внедряет цифровое зрение в здравоохранении

СЕГОДНЯ 19:01 2019-11-21T19:01:46+03:00

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В Москве проведут уникальный эксперимент по использованию компьютерного зрения: впервые в мире революционную технологию испытают в медицине в широкой практике. С помощью компьютерного зрения программа сможет автоматически анализировать медицинские снимки и выявлять признаки самых опасных заболеваний — например, рака легких, онкологию молочной железы и других патологий. Эксперимент продлится с конца 2019 по 2021 год. О его начале 21 ноября журналистам рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

- Здравоохранение является ключевой отраслью для внедрения инновационных технологий, в частности компьютерного зрения. Современные инструменты позволят точнее выявлять заболевания, снижать вероятность ошибок и минимизировать риски для пациентов, но для того, чтобы оценить возможности внедрения таких технологий, требуется поэтапный аналитический подход, - отметила Анастасия Ракова в интервью ТАСС. - И в вопросах их внедрения мы должны опираться не только на экспертное мнение врачей, но и на опыт и мнение специалистов, разрабатывающих подобные технологии. Поэтому для проведения эксперимента мы считаем правильным привлекать компании, работающие с компьютерным зрением.

Научный эксперимент по применению компьютерного зрения в медицине в таких масштабах будет проводиться впервые. Исследователи собираются использовать базу Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС), в которой хранится более 3 миллионов рентгеновских и томографических снимков. Программа проанализирует все снимки из базы данных и зафиксирует случаи проявления того или иного заболевания. А потом, на основании уже имеющихся данных, сможет «считывать» симптомы на новых снимках и определять болезнь по схожим признакам.

Технология компьютерного зрения поможет врачам в диагностике: программа позволяет отслеживать изменения в снимках одного и того же пациента, наблюдая развитие заболевания в динамике. К эксперименту присоединятся практикующие врачи, и их оценка станет ценным вкладом в научный проект.

По словам Анастасии Раковой, компании, желающие принять участие в эксперименте, будут соревноваться за грант правительства Москвы. Разработчикам нужно будет представить предварительные научные результаты и пройти процедуру клинико-технических испытаний.