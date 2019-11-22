Жильцы многоэтажки в Истре пытаются справиться с владельцем 20 котов

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-22T12:06:58+03:00

Мужчина завел питомцев в "однушке" и не признает, что неприятный запах распространился на весь подъезд

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Жильцы многоэтажного дома в Истре вот уже несколько месяцев пытаются договориться с соседом, который оказался любимцем домашних питомцев. Мужчина завел в своей "однушке" 20 котов и уверен, что совершенно не мешает окружающим, а вот у людей иное мнение.

- Во всем подъезде этого дома стоит запах кошачьей мочи. Проводили собрания, пытались договориться, жаловались в администрацию, - рассказывают соседи кошатника.

Но пока найти управу на мужчину не удается. Он уверен, что к нему относятся предвзято, а все претензии родились на пустом месте.

- Пусть Галя не жарит селедку по ночам. Галь, я поднимаюсь на твой этаж и чувствую, что у тебя там это сгорело, это сгорело, это сгорело, - парирует в ответ владелец котов.

Несмотря на все неудобства, судиться с соседом, а тем более, добиться его выселения, люди не хотят. Но и жить в подобных условиях больше невозможно.

- Не могу я их взять и на улицу выгнать, - признается мужчина.

Тогда жильцы предложили свой вариант: найти взрослым котам и маленьким котятам новых хозяев и расселить «котообщежитие». Это единственная надежда выйти миром из сложившейся ситуации.

- Оштрафовать и заставить соседа устранить все нарушения добровольно нельзя. Общественный порядок он не нарушает: не дебоширит и не шумит. Пока единственный вариант – это обратиться в суд и потребовать устранить нарушения санитарно-эпидемиологических норм и защитить права соседей, - комментирует телеканалу «360» юрист Оксана Комарова.

Если вы хотите помочь и обзавестись пушистым другом, звоните по телефону 8-916-441-04-09. Жители ждут, что неравнодушные люди все-таки найдутся.

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ИСТОЧНИК KP.RU