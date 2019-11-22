2019-11-22T14:15:11+03:00
Общество

Утром от Нахабино до Москвы были увеличены интервалы движения поездов с 6 до 16 минут

Компания «Центральная ППК» сообщила, что задержка произошла из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов «Иволга», возникшее в результате удержания дверей пассажирами
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Специалисты приняли оперативные меры для того, чтобы было можно продолжить движение. При этом сотрудники компании внимательно следили за обстановкой на станциях – на всем направлении она была штатной, скоплений людей не отмечено.

«Приносим свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, и напоминаем, что удержание дверей одного лишь поезда может привести к затруднениям движения на всем направлении. Кроме того, попытка зайти в закрывающиеся двери поезда – небезопасна для вас самих», - отмечается в официальном сообщении ЦППК.

Сейчас движение поездов на линии D2 в происходит по графику.

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