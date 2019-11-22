Утром от Нахабино до Москвы были увеличены интервалы движения поездов с 6 до 16 минут
Специалисты приняли оперативные меры для того, чтобы было можно продолжить движение. При этом сотрудники компании внимательно следили за обстановкой на станциях – на всем направлении она была штатной, скоплений людей не отмечено.
«Приносим свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, и напоминаем, что удержание дверей одного лишь поезда может привести к затруднениям движения на всем направлении. Кроме того, попытка зайти в закрывающиеся двери поезда – небезопасна для вас самих», - отмечается в официальном сообщении ЦППК.
Сейчас движение поездов на линии D2 в происходит по графику.