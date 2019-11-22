Эксперт рассказал о важности запуска МЦД: «Это разгрузит вокзалы и метро»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-22T14:54:39+03:00

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Новые Московские Центральные диаметры (МЦД) облегчат жизнь всех пассажиров Москвы и Подмосковья, пользующихся общественным транспортом. Благодаря МЦД москвичи смогут планировать более удобные маршруты передвижения, что позволить разгрузить подземные линии метро, - считает директор научно-образовательного центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта Олег Покусаев. Эксперт назвал основные плюсы запуска МЦД в столице.

- Во-первых, между пригородными электричками и метро и МЦК запущена бесплатная пересадка, значит, у пассажиров появилось гораздо больше вариантов построить свой маршрут. Во-вторых, многие люди будут выбирать комфортные поезда наземного метро, а не спускаться под землю – это разгрузит линии метрополитена, - рассказал Олег Покусаев в интервью радиостанции «Говорит Москва». - В-третьих, часть людей не будет делать пересадку на вокзалах и поедет дальше, что разгрузит и вокзалы, и станции метро, расположенные рядом.

Первые два маршрута нового наземного метро заработали 21 ноября. МЦД-1 проходит через всю Москву и соединяет Одинцово и Лобню. Линия МЦД-2 связала Нахабино и Подольск. Общая протяженность двух маршрутов - 132 километра.

Напомним, Московские центральные диаметры — совместный проект правительства Москвы, Московской области, Минтранса России и ОАО РЖД. Маршруты наземного метро пройдут через всю Москву и свяжут между собой подмосковные города, существенно сократив время, которое пассажиры сейчас тратят, чтобы добраться из одного населенного пункта Московской области в другой.

Планируется, что в будущем через столицу протянутся пять диаметров: это 375 километров пути и 182 станции. МЦД-3 пройдет по направлению «Ленинградско-Казанский» («Зеленоград - Раменское»), МЦД-4 — по маршруту «Киевско-Горьковский» («Апрелевка - Железнодорожный»), МЦД-5 — по линии «Ярославско-Павелецкий». Ожидается, что Московскими центральными диаметрами будут пользоваться более 300 млн человек в год.