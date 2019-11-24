Станция МЦД-2 Пенягино 24 ноября откроется для пассажиров

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-24T17:32:33+03:00

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Для пассажиров МЦД-2 будет доступна еще одна станция наземного метро – Пенягино. Новая платформа, расположенная в районе Павшинская пойма Московской области, будет открыта 24 ноября в 18 часов.

- Теперь в районе Павшинская пойма Московской области у жителей появится станция наземного метро в пешей доступности. Планируется, что ей будут пользоваться 4 тысяч пассажиров в сутки, а к 2023 году – более 5 тысяч, - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы. - Работы по благоустройству прилегающей к станции территории продолжает вести Московская область.

Днем ранее, 23 ноября, заработала еще одна станция МЦД-2 – «Волоколамская», построенная специально для Московских центральных диаметров. Доехав до нее, пассажиры смогут быстро пересесть на Арбатско-Покровскую линию метро – путь между станциями наземного и подземного метро занимает всего две минуты. Планируется, что к 2020 году Волоколамской МЦД-2 будут ежедневно пользоваться около 13 тысяч пассажиров в сутки.

Новое наземное метро заработало в Москве и Московской области 21 ноября: по двум первым маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 пустили современные комфортные поезда «Иволга». Первыми пассажирами наземного метро стали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Линия МЦД-1 «Белорусско-Савеловская» протянулась на 52 километра, вторая линия – МЦД-2 имеет длину 80 километров. На обоих маршрутах расположены 57 станций, и с 19 из них пассажиры могут пересаживаться в столичную подземку. Строительство станций первых двух маршрутов еще ведется, планируется, что их число доведут до 66.

По расчетам экспертов, первыми двумя маршрутами МЦД будут пользоваться более 200 млн человек в год. Московские центральные диаметры позволят значительно разгрузить московский метрополитен и наземный общественный транспорт. Кроме того, диаметры свяжу между собой города Подмосковья, и пассажиры будут тратить гораздо меньше времени, чтобы добраться из одного пункта Московской области в другой. Общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 млн пассажиров в год. А благодаря новой тарифной системе москвичи и жители Подмосковья, постоянно пользующиеся услугами МЦД, будут экономить на оплате проезда около 7 млрд рублей в год.