Погода в Москве на 25 ноября 2019 года: - 5 градусов, без осадков
Погода в Москве на 25 ноября 2019 года будет переменно облачной. Осадков не ожидается.
Температура воздуха днем окажется в районе -5..-3 градусов, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до -9..-7 градусов.
Ветер южного направления разовьет скорость 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.
Сайт kp.ru писал, что первые осадки могут накрыть Москву и область в четверг. В ряде городов Подмосковья ожидается ледяной дождь из-за потепления. Ситуация частично затронет столицу, Коломну, Подольск, Чехов, Серпухов, Воскресенск, Шатуру и Электросталь.
На деревьях, проводах и даже дорогах может образоваться ледяная корка. Водителям стоит быть осторожнее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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