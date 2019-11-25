Погода в Москве на 25 ноября 2019 года: - 5 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 07:14 2019-11-25T07:14:51+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 25 ноября 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 25 ноября 2019 года будет переменно облачной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха днем окажется в районе -5..-3 градусов, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до -9..-7 градусов.

Ветер южного направления разовьет скорость 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что первые осадки могут накрыть Москву и область в четверг. В ряде городов Подмосковья ожидается ледяной дождь из-за потепления. Ситуация частично затронет столицу, Коломну, Подольск, Чехов, Серпухов, Воскресенск, Шатуру и Электросталь.

На деревьях, проводах и даже дорогах может образоваться ледяная корка. Водителям стоит быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU