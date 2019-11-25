2019-11-25T07:38:08+03:00
Происшествия

В Подмосковье двое мужчин помогли пенсионеру донести сумки, а потом ограбили его на 330 тыс. рублей

Обоих подозреваемых задержали, им грозит тюремное заключение на срок до десяти лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дедушка познакомился с ворами на улицеДедушка познакомился с ворами на улицеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Подмосковье задержали двоих уроженцев Ставропольского края, подозреваемых в совершении кражи. По версии следствия, именно эти мужчины под предлогом помощи ограбили 77-летнего пенсионера на сумму более 330 тысяч рублей.

Все произошло в городе Кубинка Одинцовского городского округа. Двое мужчин в возрасте 26 и 29 лет подошли к пенсионеру на улице и, представившись работниками пансионата, предложили ему помочь донести сумки до дома.

Уже в квартире они попросили дедушку показать им условия проживания, якобы с целью дальнейшего улучшения жилищных условий, а также начали рассказывать о возможном отдыхе в реабилитационном центре. Пока один мужчина отвлекал пенсионера, другой похитил крупную сумму денег. Об этом сайту kp.ru сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий обоих подозреваемых удалось задержать около одной из гостиниц Домодедово. Их поместили под стражу в рамках расследования уголовного дела по статье "Кража". Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы. Пока же проверяется причастность фигурантов дела к другим преступлениям в регионе.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее у другого подмосковного пенсионера украли коробку с миллионом рублей. Дедушка оставил "сотрудниц пенсионного фонда" одних в комнате, а они уже быстро нашли тайник под кроватью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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