Еще три «Ласточки» запустят между Москвой и Зеленоградом

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-25T14:18:11+03:00

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С 8 декабря между Москвой и Зеленоградом начнут курсировать три дополнительные «Ласточки». Составы ежедневно будут отправляться с Ленинградского вокзала в 21:30 и 22:46 и из Зеленограда в столицу в 20:42.

«Дополнительные скоростные поезда позволят разгрузить другие составы, которые перевозят пассажиров по вечерам. Кроме того, горожане смогут выбрать наиболее удобное время для того, чтобы уехать домой или добраться до центра», – цитирует руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова РИАМО.

Напомним, что первые «Ласточки» между Москвой и Зеленоградом начали курсировать еще в 2015 году. Экспрессы отправляются с Ленинградского вокзала и останавливаются в Химках, Сходне и Крюкове. Как правило, время поездки от Ленинградского вокзала до Зеленограда составляет около 33 минут, что почти в два раза меньше, чем на обычном поезде, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU