2019-11-25T15:00:24+03:00
Москва

Названа самая популярная станция МЦД

Пассажиропоток на новых ветках сети метро растет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Самой популярной на МЦД стала станция ОдинцовоСамой популярной на МЦД стала станция ОдинцовоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Наибольшей популярностью у пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) пользуется станция Одинцово, которая вошла в состав МЦД-1. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Движение по МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и по МЦД-2 «Курско-Рижский» было запущено 21 ноября. За дни работы МЦД самой популярной станцией первых двух диаметров стала станция Одинцово», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В дептрансе добавили, что пассажиропоток на этой станции за сутки достиг показателя 34,5 тысячи человек. По данным экспертов, это на 9% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе.

Добавим, что в ближайшие две недели в поездах планируется увеличить количество вагонов, для большего удобства пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирам МЦД раздали более 40 тысяч бесплатных проездных билетов «Тройка», передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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