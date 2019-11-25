Названа самая популярная станция МЦД

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-25T15:00:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Наибольшей популярностью у пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) пользуется станция Одинцово, которая вошла в состав МЦД-1. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Движение по МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и по МЦД-2 «Курско-Рижский» было запущено 21 ноября. За дни работы МЦД самой популярной станцией первых двух диаметров стала станция Одинцово», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В дептрансе добавили, что пассажиропоток на этой станции за сутки достиг показателя 34,5 тысячи человек. По данным экспертов, это на 9% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе.

Добавим, что в ближайшие две недели в поездах планируется увеличить количество вагонов, для большего удобства пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирам МЦД раздали более 40 тысяч бесплатных проездных билетов «Тройка», передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU