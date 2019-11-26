Погода в Москве на 26 ноября 2019 года: морозно, но без осадков

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-26T07:23:06+03:00

Стало известно, какой будет погода в Москве на 26 ноября 2019 года

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Погода в Москве на 26 ноября 2019 года будет переменно облачной, но осадков не ожидается. Температура воздуха днем окажется в пределах -4..-2 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до -5..-3.

Ветер южного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду, что ощутимо, но не сильно, а атмосферное давление остановится в районе 754 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

К выходных в столице ожидается выпадение мокрого снега. Также дневная температура уйдет немного в плюс.

Сайт kp.ru писал, что небольшое потепление принесет с собой ледяные дожди. Такие осадки возможны не только в самой Москве, но и по области. Ледяная корка будет достигать 1 мм толщиной. Она образуется на проводах, деревьях и даже дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU