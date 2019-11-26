Почти две тысячи москвичей прошли диагностику легких в МФЦ

СЕГОДНЯ 12:32 2019-11-26T12:32:22+03:00

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Более двух тысяч горожан бесплатно проверили лёгкие в центрах госуслуг «Мои документы». Акция по обследованию проходила в 10 столичных МФЦ четыре дня, с 20 по 23 ноября. О ее результатах эксперты рассказали на сайте мэра Москвы.

– За четыре дня врачи столичного департамента здравоохранения провели диагностику для 1 тысячи 789 человек, среди них 1 тысяча 93 женщины и 696 мужчин. По результатам обследований у 81 человека зафиксированы подозрения на хроническую обструктивную болезнь легких, - сообщается на сайте mos.ru

Столичные медики в ходе обследования нашли и другие патологии. У 173 обследовавшихся они обнаружили подозрение на хронический бронхит, бронхиальную астму, тонзиллит, ОРВИ. Врачи консультировали горожан и выдавали им направления на дальнейшее, более детальное обследование в поликлиниках по месту жительства. Во время осмотра медики проверяли москвичей с помощью трёх методов диагностики - спирометрии, пульсоксиметрии, а так же исследования на смокелайзере. Кроме того, специалисты снимали другие показатели дыхания и измеряли уровень кислорода в крови.

Московские центы госуслуг «Мои документы» уже не раз участвовали в проведении различных обследований и социальных акций. Летом сотрудники МФЦ помогали в организации проекта «Здоровая Москва». В парках столицы появились павильоны, где все желающие могли проверить своё здоровье и получить консультации медиков, записаться на обследование и узнать больше о здоровом образе жизни. Здесь же проводились бесплатные занятия спортом и мастер-классы.

Кроме того, во флагманских офисах «Мои документы» постоянно открыты кабинеты «Мое здоровье». В них москвичи могут проверить сердце, сосуды и легкие, измерить давление, индекс массы тела, проконсультироваться по здоровому питанию и сделать прививку от гриппа.