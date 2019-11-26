2019-11-26T12:32:22+03:00
Общество

Почти две тысячи москвичей прошли диагностику легких в МФЦ

Департамент здравоохранения рассказал о результатах обследования горожан в центрах госуслуг
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более двух тысяч горожан бесплатно проверили лёгкие в центрах госуслуг «Мои документы». Акция по обследованию проходила в 10 столичных МФЦ четыре дня, с 20 по 23 ноября. О ее результатах эксперты рассказали на сайте мэра Москвы.

– За четыре дня врачи столичного департамента здравоохранения провели диагностику для 1 тысячи 789 человек, среди них 1 тысяча 93 женщины и 696 мужчин. По результатам обследований у 81 человека зафиксированы подозрения на хроническую обструктивную болезнь легких, - сообщается на сайте mos.ru

Столичные медики в ходе обследования нашли и другие патологии. У 173 обследовавшихся они обнаружили подозрение на хронический бронхит, бронхиальную астму, тонзиллит, ОРВИ. Врачи консультировали горожан и выдавали им направления на дальнейшее, более детальное обследование в поликлиниках по месту жительства. Во время осмотра медики проверяли москвичей с помощью трёх методов диагностики - спирометрии, пульсоксиметрии, а так же исследования на смокелайзере. Кроме того, специалисты снимали другие показатели дыхания и измеряли уровень кислорода в крови.

Московские центы госуслуг «Мои документы» уже не раз участвовали в проведении различных обследований и социальных акций. Летом сотрудники МФЦ помогали в организации проекта «Здоровая Москва». В парках столицы появились павильоны, где все желающие могли проверить своё здоровье и получить консультации медиков, записаться на обследование и узнать больше о здоровом образе жизни. Здесь же проводились бесплатные занятия спортом и мастер-классы.

Кроме того, во флагманских офисах «Мои документы» постоянно открыты кабинеты «Мое здоровье». В них москвичи могут проверить сердце, сосуды и легкие, измерить давление, индекс массы тела, проконсультироваться по здоровому питанию и сделать прививку от гриппа.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин пригласил участников проекта «Московское долголетие» на каток
Погода в Москве на 26 ноября 2019 года: морозно, но без осадков
Названа самая популярная станция МЦД
Еще три «Ласточки» запустят между Москвой и Зеленоградом
В Подмосковье двое мужчин помогли пенсионеру донести сумки, а потом ограбили его на 330 тыс. рублей
Погода в Москве на 25 ноября 2019 года: - 5 градусов, без осадков
Станция МЦД-2 Пенягино 24 ноября откроется для пассажиров
Синоптики заявили, что на Москву обрушится ледяной дождь
Синоптики рассказали, чем опасно арктическое вторжение на территорию России
Движение поездов на МЦК восстановили после сбоя
Спасатели в Москве освободили застрявшего в пороге пса
Более 212 тыс. москвичей проголосовали на «Активном гражданине» и выбрали первые 50 поликлиник для капремонта
Москвичи выбрали первые 50 поликлиник для капремонта
Эксперт рассказал о важности запуска МЦД: «Это разгрузит вокзалы и метро»
В Подмосковье подростки на отцовской машине сбили полицейского
Утром от Нахабино до Москвы были увеличены интервалы движения поездов с 6 до 16 минут
Коммунальщик, по вине которого сосулька убила человека, отделался условным сроком
Жильцы многоэтажки в Истре пытаются справиться с владельцем 20 котов
Правительство Москвы частично учтет поправки к проекту бюджета, предложенные КПРФ
В РЖД создан оперативный штаб по улучшению работы МЦД
Пассажирский Boeing аварийно приземлился во Внуково
Прошедшая ночь была самой морозной в Москве за всю осень
В Подмосковье задержали двух лжеколлекторов
Более 100 тысяч запросов поступило в Главархив от москвичей в этом году
Анастасия Ракова: Москва внедряет цифровое зрение в здравоохранении
Врачи спасли мальчика, надевшего крепежный жгут на половой орган
Более полутора тысяч елок установят зимой в Подмосковье