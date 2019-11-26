МЦД установила рекорд по числу пассажиров

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-26T13:57:07+03:00

На МЦД побит рекорд по пассажиропотоку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диаметры набирают все большую популярность у жителей и гостей города

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Во вторник, 26 ноября, поезда Московских центральных диаметров (МЦД) перевезли рекордное количество пассажиров. Максимальный пассажиропоток был зафиксирован в утренние часы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«МЦД сегодня до 9:00 перевезли рекордное количество пассажиров – 196 тысяч. Новый вид транспорта становится все более востребованным», – цитирует слова градоначальника издание РИАМО.

Напомним, движение на МЦД запустили меньше недели назад, 21 ноября. В итоге, за четыре дня новыми маршрутами воспользовались порядка 1,6 миллиона пассажиров.

Примечательно, что в первые две недели работы центральных диаметров проезд на них для всех пассажиров совершенно бесплатных. Заплатить нужно будет только в случае пересадки на метро или МЦК. Акция продлится до 8 декабря.

Добавим, что 26 ноября произошло первое нововведение: на линиях МЦД начали курсировать «Ласточки». Поезда запущены для увеличения числа пассажиров, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU