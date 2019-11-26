2019-11-26T14:58:57+03:00
Происшествия

Полицейские проверяют крупного бизнесмена за истязание подруги в «Москва-Сити»

Мужчина сломал девушке нос и насильно состриг волосы на голове
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Полицейские проверяют бизнесмена, который избил свою знакомую в апартаментах "Москва-Сити"Полицейские проверяют бизнесмена, который избил свою знакомую в апартаментах "Москва-Сити"Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Столичные полицейские проверяют обращение девушки, которая стала жертвой 42-летнего бизнесмена из Литвы. Мужчина избил жертву и состриг волосы у нее на голове.

Все произошло в апартаментах «Москва-Сити». Девушка рассказала полицейским, что между ней и обидчиком возникла ссора. Мужчина завелся и пустил в ход кулаки. Он несколько раз ударил жертву, а потом и вовсе стал над ней издеваться.

Когда девушке удалось вырваться, она позвала на помощь полицейских и вызвала скорую помощь. Для нее все закончилось закрытым переломом костей носа.

Сейчас действия бизнесмена проверяются. Пока стражи порядка не называют его фамилию, ограничиваясь только сферой деятельности компании – обидчик является главой фирмы по предоставлению услуг кибербезопасности, сообщает сайт mk.ru.

Ранее школьники избили четвероклассника и сняли это на видео. Конфликт детей произошел после уроков в одной из школ Ленинского района Новосибирска. Подростки стали травить сверстника за то, что тот не вышел ростом. Местный охранник стал свидетелем сцены жестокости, но предпочел не вмешиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24