Полицейские проверяют крупного бизнесмена за истязание подруги в «Москва-Сити»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-26T14:58:57+03:00

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Столичные полицейские проверяют обращение девушки, которая стала жертвой 42-летнего бизнесмена из Литвы. Мужчина избил жертву и состриг волосы у нее на голове.

Все произошло в апартаментах «Москва-Сити». Девушка рассказала полицейским, что между ней и обидчиком возникла ссора. Мужчина завелся и пустил в ход кулаки. Он несколько раз ударил жертву, а потом и вовсе стал над ней издеваться.

Когда девушке удалось вырваться, она позвала на помощь полицейских и вызвала скорую помощь. Для нее все закончилось закрытым переломом костей носа.

Сейчас действия бизнесмена проверяются. Пока стражи порядка не называют его фамилию, ограничиваясь только сферой деятельности компании – обидчик является главой фирмы по предоставлению услуг кибербезопасности, сообщает сайт mk.ru.

Ранее школьники избили четвероклассника и сняли это на видео. Конфликт детей произошел после уроков в одной из школ Ленинского района Новосибирска. Подростки стали травить сверстника за то, что тот не вышел ростом. Местный охранник стал свидетелем сцены жестокости, но предпочел не вмешиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU