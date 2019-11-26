В Москве пациенты с диабетом смогут компенсировать затраты на лекарства

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-26T16:06:13+03:00

Пациенты с диабетом смогут не ждать, когда в аптеках появится нужное им льготное лекарство, и купить препарат сами. Фото: Мария АНАНОВА

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С 2020 года пациенты льготной категории, страдающие диабетом, будут получать от города компенсации на лекарства. Специального заключения медицинской комиссии для этого не потребуется — пациентам достаточно будет написать заявление на компенсационные выплаты для приобретения необходимых препаратов прямо во время приема у лечащего врача. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, решение о выплате компенсаций было принято на заседании президиума столичного правительства.

- Эксперимент, проводимый с марта текущего года в столице, показал хорошие результаты. Он позволил на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата, - рассказала Анастасия Ракова. - Эксперимент понравился жителям - за полгода подано около 3 тысяч заявлений и отпущено более 12 тысяч упаковок лекарств на сумму 220 млн руб. В связи с этим мы приняли решение распространить возможность получения денежной компенсации пациентами, жителями Москвы, имеющим диагноз диабет. Именно это заболевание является самым распространенным среди граждан льготной категории - из 1,7 млн человек 400 тыс. больны диабетом. Они смогут максимально быстро начать необходимое лечение, не дожидаясь поступления в аптечные пункты нужного препарата.

Заместитель мэра по вопросам соцразвития уточнила, что эксперимент в 2020 году распространится на всех пациентов, препараты которым назначает лечащий врач. Написав заявление на компенсацию во время приема у доктора, больной в течение пяти дней получит деньги на свою банковскую карту и сможет купить требующийся ему препарат в любой аптеке города.

В России от сахарного диабета страдает около четырех с половиной миллионов человек. Болезнь, связанная с с ухудшением усвоения глюкозы и снижением выработки инсулина, может иметь тяжелейшие последствия: она вызывает слепоту, почечную недостаточность, становится причиной инфарктов и инсультов, приводит к ампутации ног.

Напомним, эксперимент с выплатой компенсаций на покупку лекарств льготным категориям горожан начался в Москве в марте прошлого года. В рамках эксперимента москвичи, имеющие право на получение бесплатных лекарств или лекарств с 50-процентной скидкой, могут обратиться за компенсацией их стоимости и купить препараты сами.