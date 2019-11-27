На Манежной площади установили 20-метровую елку

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-27T12:27:17+03:00

В этом году ее украсили в русском-народном стиле

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В центре Москвы уже царит новогодняя атмосфера. Улицы города начали украшать светящимися гирляндами, а на Манежной площади появилась 20-метровая елка.

Огромное дерево приехало в столицу из Тверской области. Чтобы украсить высокую ель, дизайнерам и декораторам пришлось использовать спецтехнику.

Накануне работники весь день вешали на елочные ветки шары и игрушки. А из ни много, ни мало — 3,5 тысячи штук. Все украшения выбраны в красном и золотом цветах, а также в русском-народном стиле. Законченный вид елке придала гирлянда длиной три километра, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того на площади планируется установить еще более сотни маленьких елок, которые будут выполнены в разных стилях и образуют волшебный зимний лес.

«Гости увидят 8-, 9-, 5-, 4- и 1,5-метровые ели, дворянскую, космическую, южноевропейскую, готическую, крымскую и многие другие», - цитирует сообщение пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны» Москва 24.

Всего в центре города планируется установить 330 новогодних елок.

ИСТОЧНИК KP.RU