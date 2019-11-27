2019-11-27T14:28:54+03:00
Москва

Синоптики прогнозируют некомфортную погоду в выходные

В Москве ожидается мокрый снег и сильный ветер
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве ожидается мокрый снег и холодный ветерВ Москве ожидается мокрый снег и холодный ветерФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ближайшие выходные, 30 ноября и 1 декабря, в Москве ожидается ветренная погода с дождем и мокрым снегом. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Наиболее сложная погода с точки зрения того, какие будут осадки, — в субботу. В течение суток в Москве будет -1 °С... +1 °С. При такой ситуации и при температуре около 0 °С на высоте 1,5 км, где у нас будет основная водность облаков, трудно сказать, в какой фазе в каждой части города будут выпадать осадки. Пока мы не уточняем вид осадков, но, скорее всего, это будет дождь, чередующийся с мокрым снегом. Такая сложная, с точки зрения осадков, погода», — цитирует синоптика RT.

Эксперт добавила, что в городе также усилится ветер до 6—11 м/c. Из-за влажности и осадков установившуюся погоду можно будет охарактеризовать как «очень некомфортную».

Позднякова отметила, что погода начнет меняться в начале зимы. Уже в первых числах декабря в столицу придет холодный атмосферный фронт, из-за чего температура воздуха понизится, а дождь превратятся в снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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