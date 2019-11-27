2019-11-27T14:58:32+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали двух фальшивомонетчиков

Молодые люди расплачивались поддельными купюрами в магазине
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Полиция задержала фальшивомонетчиков в Московской областиПолиция задержала фальшивомонетчиков в Московской областиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В подмосковном Ступино сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые были пойманы на сбыте фальшивых денег. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Злоумышленники в течение недели выбирали небольшое количество товара в одном из продуктовых магазинов, расположенных в селе Нефедьево, после чего на кассе расплачивались за него поддельными пятитысячными купюрами. Общая сумма сбытых фальшивых денежных средств составила 15 тысяч рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Преступников задержали в поселке Малино. Ими оказались молодые люди в возрасте 19 и 20 лет. При обыске у них в машине были найдены еще пять поддельных пятитысячных купюр.

В отношении фигурантов заведено уголовное дело, по которому молодым людям грозит до 15 лет тюремного заключения. В настоящее время оба преступника отправлены под стражу, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве второклассница погибла после того, как мать нашла в ее мобильном переписку со взрослым мужчиной
Синоптики прогнозируют некомфортную погоду в выходные
На Манежной площади установили 20-метровую елку
Мужчина выжил после падения на рельсы в метро Москвы
Победителей конкурса «Лучший книжный магазин Москвы» назовут 27 ноября
В Москве пациенты с диабетом смогут компенсировать затраты на лекарства
Названы главные центры новогодних гуляний в Подмосковье
Полицейские проверяют крупного бизнесмена за истязание подруги в «Москва-Сити»
МЦД установила рекорд по числу пассажиров
Почти две тысячи москвичей прошли диагностику легких в МФЦ
Собянин пригласил участников проекта «Московское долголетие» на каток
Погода в Москве на 26 ноября 2019 года: морозно, но без осадков
Названа самая популярная станция МЦД
Еще три «Ласточки» запустят между Москвой и Зеленоградом
В Подмосковье двое мужчин помогли пенсионеру донести сумки, а потом ограбили его на 330 тыс. рублей
Погода в Москве на 25 ноября 2019 года: - 5 градусов, без осадков
Станция МЦД-2 Пенягино 24 ноября откроется для пассажиров