В Подмосковье задержали двух фальшивомонетчиков

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-27T14:58:32+03:00

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В подмосковном Ступино сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые были пойманы на сбыте фальшивых денег. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Злоумышленники в течение недели выбирали небольшое количество товара в одном из продуктовых магазинов, расположенных в селе Нефедьево, после чего на кассе расплачивались за него поддельными пятитысячными купюрами. Общая сумма сбытых фальшивых денежных средств составила 15 тысяч рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Преступников задержали в поселке Малино. Ими оказались молодые люди в возрасте 19 и 20 лет. При обыске у них в машине были найдены еще пять поддельных пятитысячных купюр.

В отношении фигурантов заведено уголовное дело, по которому молодым людям грозит до 15 лет тюремного заключения. В настоящее время оба преступника отправлены под стражу, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU