Бюджет столицы поддержан представителями всех фракций Мосгордумы

СЕГОДНЯ 19:16 2019-11-27T19:17:57+03:00

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Депутаты Мосгордумы утвердили бюджет Москвы на 2020-2022 годы: главный финансовый документ поддержали представители всех фракций столичного парламента. После голосования об его итогах журналистам рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

- Результаты поименного голосования о бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.: за - 35, против семь, воздержались - двое, - сообщил Алексей Шапошников.

По итогам голосования против проголосовали пять представителей КПРФ (Елена Янчук, Олег Шереметьев, Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин), депутат «Справедливой России» Михаил Тимонов и представитель «Яблока» Дарья Беседина. Воздержались от голосования депутат КПРФ Дмитрий Локтев и представители «Яблока» Евгений Бунимович и Максим Круглов.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, ко второму чтению было полностью или частично учтено 35 поправок. Они будут профинансированы из резервного фонда бюджета.

- Все поддержанные поправки носят социальный характер, то есть соответствуют основным приоритетам бюджетной политики города, - отметила Елена Зяббарова.

По словам зампреда Мосгордумы, руководителя фракции партии «Единая Россия» Степана Орлова, после внесения поправок бюджет столицы на ближайшие три года стал еще более социально направленным:

- После принятия поправок, внесенных фракцией партии «Единая Россия» и депутатским объединением «Моя Москва», бюджет столицы станет еще более ярко выражено социальным, - отметил Орлов.

Одна из принятых депутатами поправок предусматривает индексацию на 5,6% всех социальных выплат для семьей с детьми. Кроме того, будут введены выплаты москвичам, попадающим под категорию «дети войны».

- Это особенно значимо, поскольку в следующем году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Более 83 тысяч москвичей начнут получать дополнительное ежемесячное пособие – 1584 рублей, как и у тружеников тыла, - рассказал Алексей Шапошников.

Почти в два раза вырастут расходы на закупку лекарств льготникам. Столичный департамент здравоохранения планирует закупить почти тысячу наименований препаратов — это почти в 3 раза больше обязательного федерального списка на 2020 год. В первую очередь это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. На 30% в следующем году будет увеличено финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе дорогостоящих операций для москвичей.

Кроме того, вырастет материальная соцподдержка: почти 495,3 млрд рублей из бюджета столицы в 2020 году будут направлены на выплаты различным категориям граждан. Всего же расходы на здравоохранение, образование, социальную поддержку, культуру и спорт в будущем году составят больше половины столичного бюджета (53,3%) – около 1,7 трлн рублей.