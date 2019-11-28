2019-11-28T07:31:06+03:00
Общество

Погода в Москве на 28 ноября 2019 года: температура держится в районе нуля

В Гидрометцентре России рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 28 ноября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Настоящая зима придет в столицу только в декабреНастоящая зима придет в столицу только в декабреФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 28 ноября 2019 года будет пасмурной. Небо затянут облака, и лишь изредко будет выглядывать солнце.

Дневная температура воздуха в четверг держится в районе нуля. Колебания происходят в районе -1.. +1 градуса. Ветер южного направления развивает скорость 3-8 метров в секунду.

Осадков практически не ожидается. Вероятность того, что выпадет снег с дождем очень мала. А вот в ночь на пятницу Москву накроет мокрый снег. На дорогах образуется гололедица, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что наиболее неприятные погодные условия ждут москвичей в субботу. Температура воздуха выйдет в плюс, и на улицах станет слякотно. При том, что проезжая часть и тротуары будут скользкими. А вот с началом декабря в городе подморозит - выпадет снег, наступит настоящая зима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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