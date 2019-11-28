Собянин назвал принятый бюджет Москвы до 2022 года бюджетом развития

СЕГОДНЯ 12:32 2019-11-28T12:32:55+03:00

По словам мэра столицы, в следующем году значительно вырастут расходы на здравоохранение и образование

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Бюджет Москвы на 2020-2022 годы во время голосования поддержали представители всех фракций Мосгордумы, утвердив его большинством голосов. Об этом Сергей Собянин 28 ноября рассказал в своем блоге на сайте мэра Москвы. По словам столичного градоначальника, он детально обсудил с депутатами поправки к главному финансовому закону Москвы.

- За бюджет проголосовали 35 из 45 депутатов - представители всех фракций: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", "Яблока" и "Моей Москвы". В ходе рассмотрения бюджета к нему поступило много поправок, которые мы детально обсудили с депутатами и смогли найти ресурсы для увеличения расходов по ряду приоритетных направлений, - написал Сергей Собянин на своем сайте.

По словам мэра столицы, бюджет на следующие три года станет еще более социально направленным. Кроме того, он полностью финансово обеспечивает все крупные проекты по строительству и благоустройству Москвы.

- По сравнению с предыдущим годом расходы на главные приоритеты города - здравоохранение и образование - значительно выросли. Соответственно, на 30,4% и 25,8%, - отметил Собянин. - Полностью обеспечены финансированием крупнейшие транспортные проекты - строительство метро, дорог, создание и развитие Московских центральных диаметров.

На сто процентов профинансирована и программа реновации, предусматривающая строительство многоэтажек и переселение около миллиона москвичей в новые квартиры. В бюджете запланированы расходы на поддержку малого и среднего бизнеса, промышленности, инноваций.

- Все приоритетные программы будут выполнены. Принятый бюджет является гарантией устойчивого развития города, - подчеркнул мэр Москвы. - Благодарю депутатов Мосгордумы за конструктивную работу.

Напомним, бюджет Москвы на 2020 – 2022 годы принят с перспективой ежегодного роста доходов. В следующем году доходы столичной казны составят 2 трлн 798 млрд рублей, расходы - 3 трлн 64 млрд рублей. В 2021 году общий объём доходов составит 3 трлн 64 млрд рублей, в 2022 году - 3 трлн 356,2 млрд рублей.