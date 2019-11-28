2019-11-28T13:02:37+03:00
Общество

Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории одобрили бюджет Москвы

Фракция КПРФ проголосовала за принятие финансового плана столицы на ближайшие три года
Ксения БОГДАНОВА
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Представители фракции КПРФ впервые в истории одобрили бюджет Москвы: большинством голосов коммунисты поддержали принятие закона о бюджете на 2020-2022 годы. До этого парламентарии от КПРФ на протяжении 10 лет отказывались принимать предложенные правительством Москвы документы и голосовали против. В этом же году коммунисты в Мосгордуме согласились с тем, что бюджет на 2020 год является исключительно социально ориентированным, и проголосовали «за».

По мнению экспертов, Мосгордума в этом году стала не столько местом для словесных баталий, сколько площадкой для конструктивного и делового диалога. Как отметил политолог Леонид Давыдов, во время нынешнего голосования за столичный бюджет все пожелания коммунистов были учтены.

- Это говорит о чем? Что все перестроились, представители всех фракций поняли, что бюджет-то московский, он для москвичей, - подчеркнул Леонид Давыдов. - И можно сколько угодно спорить, ссориться, обвинения выдвигать, но с другой стороны, городское хозяйство должно продолжать работать. Очевидно, научились работать в согласительных комиссиях. И этот результат пока говорит о том, что эта работа привела к успеху.

Политолог Михаил Виноградов считает, что принятие бюджета в этом году стало заметным событием, учитывая, что оно вызвало дискуссию среди депутатов.

- Вполне естественно, что в условиях сохраняющегося большинства, контролируемого мэрией в Мосгордуме, есть возможность стимулировать разногласия, которые существуют, - отметил Виноградов. - Важно, что в этот раз принятие содержания бюджета становилось предметом публичной дискуссии, чего, в общем, не было в прошлые годы.

Напомним, за принятие бюджета на 2020-2022 годы проголосовали «за» 35 депутатов Мосгордумы. Семь депутатов проголосовали «против», еще двое парламентариев воздержались от голосования. Главный финансовый документ столицы на ближайшие годы стал еще более социально ориентированным: более половины расходов бюджета в следующем году (53%) запланированы на социальную сферу, здравоохранение, спорт, культуру, образование и другие важные для москвичей направления.

Бюджет на 2020-2023 годы сформирован с учетом роста доходов: планируется, что в следующем году поступления в столичную казну увеличатся на 8%, в 2021-2022 годах прогнозируется рост доходов на 9,5% в год. Увеличение доходов бюджета будет обеспечиваться в первую очередь налоговыми поступлениями, которые растут за счет развития экономики Москвы, повышения предпринимательской активности и зарплат в частном и государственном секторах.

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