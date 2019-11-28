2019-11-28T14:03:51+03:00
Москва

В Подмосковье продлили бесплатную вакцинацию от гриппа

Сделать прививку можно будет до 20 декабря
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье продлили программу вакцинацииВ Подмосковье продлили программу вакцинацииФото: Анастасия Осипова
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В Московской области продлили программу бесплатной вакцинации от гриппа. Благодаря этому жители региона, которые не успели сделать прививку, смогут обратиться ко врачу еще и в декабре. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«Срок бесплатной вакцинации от гриппа в Подмосковье продлен до 20 декабря», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что изначально программу вакцинации планировалось завершить в ноябре.

Напомним, в октябре сообщалось, что прививки в Московской области сделали уже 1,6 миллиона жителей региона. При этом популярностью у местного населения пользовались мобильные пункты вакцинации. Так, в мобильные комплексы обратились порядка 27 тысяч человек. Выездные бригады разместили в общественных местах Подмосковья: рядом с железнодорожными станциями, вблизи торговых центров и на площадях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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