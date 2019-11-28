Московский адвокат погиб из-за затяжной депрессии

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-28T15:26:53+03:00

В Москве адвокат свел счеты с жизнью, не справившись с затяжной депрессией Фото: Александр ГЛУЗ

Мужчина не смог справиться с одиночеством и свел счеты с жизнью

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28 ноября в Москве погиб адвокат Дмитрий Разумовский, мужчина решил свести счеты с жизнью, не справившись с затяжной депрессией.

Сообщение на 112 поступило около 8 часов утра, звонила женщина. Перепуганная москвичка рассказала, что около дома по на Перервинском бульваре лежит мужчина. Врачи скорой прибыли на место вызова, но помочь было нечем, мужчина скончался некоторое время назад.

Вскоре стало известно, что погибший – это руководитель адвокатского кабинета «Содействие», контора расположена неподалеку, на улице Братиславская. Мужчина снимал квартиру в доме, рядом с которым его нашли.

Знакомые юриста рассказали, что в последнее время он никак не мог справиться с навалившейся депрессией. Жена с дочкой переехали жить в Зеленоград, а родной брат и мать находились в США.

Мужчина постепенно загнал себя в психологическую яму, сетовал, что в жизни идет не так. С работой тоже были сложности, но не критичные. А вот советы обратиться к психологу юрист не рассматривал. Видимо в какой-то момент груз проблем стал слишком велик, и мужчина не выдержал, сообщает mk.ru.

Сейчас в случившемся разбираются следователи. Они сообщили, что статус адвоката Разумовский, выпускник прокурорско-следственного факультета Военного университета Минобороны, получил в 2001 году.

ИСТОЧНИК KP.RU