2019-11-28T16:28:40+03:00
Общество

Председатель Мосгордумы: Представители всех фракций поддержали принятие бюджета Москвы

Алексей Шапошников прокомментировал итоги голосования
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бюджет Москвы на 2020 — 2022 годы одобрили 35 депутатов Мосгордумы, представляющие все фракции столичного парламента. Об этом журналистам 28 ноября рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

- Уникальность принятия бюджета на 2020-2022 годы заключается в том, что есть вопросы, которые консолидировано были поддержаны представителями всех депутатских объединений в столичном парламенте, - отметил Шапошников. - Итоговые результаты голосования: 35 – за, 7 – против, 2 – воздержались, один депутат не голосовал.

Как стало известно из данных о результатах голосования, против принятия бюджета Москвы проголосовали пять представителей КПРФ (Елена Янчук, Олег Шереметьев, Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин), депутат «Справедливой России» Михаил Тимонов и представитель «Яблока» Дарья Беседина. Воздержались от голосования депутат КПРФ Дмитрий Локтев и представители «Яблока» Евгений Бунимович и Максим Круглов.

Примечательно, что впервые в истории столичный бюджет одобрили коммунисты: большинством голосов фракция поддержала принятие закона о бюджете на 2020-2022 годы. До этого представители КПРФ почти 10 лет отказывались принимать предложенные правительством Москвы документы и голосовали против. В этом же году коммунисты в Мосгордуме согласились с тем, что бюджет на 2020 год является социально ориентированным, и проголосовали «за».

Напомним, доходы столичной казны в 2020 году составят 2 трлн 798 млрд рублей, расходы - 3 трлн 64 млрд рублей. Больше половины всех расходов бюджета в следующем году (53%) пойдут на социальную сферу, здравоохранение, образование, развитие спорта, культуру и другие важные для жителей столицы направления. Кроме того, бюджет полностью финансово обеспечивает все крупные проекты по строительству и благоустройству Москвы. Полностью профинансирована и программа реновации, предусматривающая строительство многоэтажек и переселение 350 тысяч московских семей в новые квартиры. В бюджете запланированы расходы на поддержку малого и среднего бизнеса, промышленности, инноваций.

Бюджет на ближайшие три года составлен с учетом роста доходов: планируется, что ежегодно они будут увеличиваться на 2-3%. Рост доходов бюджета обеспечат, в первую очередь, налоговые поступления, которые увеличиваются вместе с развитием экономики Москвы.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики сообщили о «ледяном панцире» на дорогах Москвы
Московский адвокат погиб из-за затяжной депрессии
В Подмосковье продлили бесплатную вакцинацию от гриппа
Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории одобрили бюджет Москвы
Выставку «Москва - с заботой об истории» посетили более 162 тысяч человек
Собянин назвал принятый бюджет Москвы до 2022 года бюджетом развития
Погода в Москве на 28 ноября 2019 года: температура держится в районе нуля
Бюджет столицы поддержан представителями всех фракций Мосгордумы
В Подмосковье задержали двух фальшивомонетчиков
В Москве второклассница погибла после того, как мать нашла в ее мобильном переписку со взрослым мужчиной
Синоптики прогнозируют некомфортную погоду в выходные
На Манежной площади установили 20-метровую елку
Мужчина выжил после падения на рельсы в метро Москвы
Победителей конкурса «Лучший книжный магазин Москвы» назовут 27 ноября
В Москве пациенты с диабетом смогут компенсировать затраты на лекарства
Названы главные центры новогодних гуляний в Подмосковье
Полицейские проверяют крупного бизнесмена за истязание подруги в «Москва-Сити»
МЦД установила рекорд по числу пассажиров
Почти две тысячи москвичей прошли диагностику легких в МФЦ
Собянин пригласил участников проекта «Московское долголетие» на каток
Погода в Москве на 26 ноября 2019 года: морозно, но без осадков
Названа самая популярная станция МЦД
Еще три «Ласточки» запустят между Москвой и Зеленоградом
В Подмосковье двое мужчин помогли пенсионеру донести сумки, а потом ограбили его на 330 тыс. рублей
Погода в Москве на 25 ноября 2019 года: - 5 градусов, без осадков
Станция МЦД-2 Пенягино 24 ноября откроется для пассажиров