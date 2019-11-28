Председатель Мосгордумы: Представители всех фракций поддержали принятие бюджета Москвы

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-28T16:28:40+03:00

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Бюджет Москвы на 2020 — 2022 годы одобрили 35 депутатов Мосгордумы, представляющие все фракции столичного парламента. Об этом журналистам 28 ноября рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

- Уникальность принятия бюджета на 2020-2022 годы заключается в том, что есть вопросы, которые консолидировано были поддержаны представителями всех депутатских объединений в столичном парламенте, - отметил Шапошников. - Итоговые результаты голосования: 35 – за, 7 – против, 2 – воздержались, один депутат не голосовал.

Как стало известно из данных о результатах голосования, против принятия бюджета Москвы проголосовали пять представителей КПРФ (Елена Янчук, Олег Шереметьев, Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин), депутат «Справедливой России» Михаил Тимонов и представитель «Яблока» Дарья Беседина. Воздержались от голосования депутат КПРФ Дмитрий Локтев и представители «Яблока» Евгений Бунимович и Максим Круглов.

Примечательно, что впервые в истории столичный бюджет одобрили коммунисты: большинством голосов фракция поддержала принятие закона о бюджете на 2020-2022 годы. До этого представители КПРФ почти 10 лет отказывались принимать предложенные правительством Москвы документы и голосовали против. В этом же году коммунисты в Мосгордуме согласились с тем, что бюджет на 2020 год является социально ориентированным, и проголосовали «за».

Напомним, доходы столичной казны в 2020 году составят 2 трлн 798 млрд рублей, расходы - 3 трлн 64 млрд рублей. Больше половины всех расходов бюджета в следующем году (53%) пойдут на социальную сферу, здравоохранение, образование, развитие спорта, культуру и другие важные для жителей столицы направления. Кроме того, бюджет полностью финансово обеспечивает все крупные проекты по строительству и благоустройству Москвы. Полностью профинансирована и программа реновации, предусматривающая строительство многоэтажек и переселение 350 тысяч московских семей в новые квартиры. В бюджете запланированы расходы на поддержку малого и среднего бизнеса, промышленности, инноваций.

Бюджет на ближайшие три года составлен с учетом роста доходов: планируется, что ежегодно они будут увеличиваться на 2-3%. Рост доходов бюджета обеспечат, в первую очередь, налоговые поступления, которые увеличиваются вместе с развитием экономики Москвы.