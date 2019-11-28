2019-11-28T19:05:59+03:00
Общество

Депутат Мосгордумы назвал принятый бюджет Москвы эффективным и нужным городу

По мнению Степана Орлова, после принятия поправок он станет еще более социальным
Ксения БОГДАНОВА
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Руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов считает, что после принятия поправок бюджет Москвы на 2020-2023 годы станет еще более социально ориентированным. По словам зампреда Московской городской Думы, главный финансовый закон столицы эффективен и нужен Москве.

- После принятия поправок, внесенных фракцией партии «Единая Россия» и депутатским объединением «Моя Москва», бюджет столицы станет еще более ярко выражено социальным, - отметил Степан Орлов. - Бюджет, принятый во втором чтении и в целом, заработает с 1 января 2020 года. Он эффективен и нужен Москве.

За принятие предложенного правительством Москвы бюджета проголосовали 35 депутатов Мосгордумы. В их числе — члены всех представленных в столичном парламенте депутатских объединений. Против принятия бюджета Москвы проголосовали пять представителей КПРФ (Елена Янчук, Олег Шереметьев, Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин), депутат «Справедливой России» Михаил Тимонов и представитель «Яблока» Дарья Беседина. Воздержались от голосования депутат КПРФ Дмитрий Локтев и представители «Яблока» Евгений Бунимович и Максим Круглов.

Бюджет на 2020 год действительно является социально ориентированным: больше половины расходов столичной казны (53%) в следующем году будут направлены на соцподдержку, здравоохранение, образование, развитие спорта, культуру и другие сферы. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, бюджет-2020 полностью покрывает расходы города на все крупные проекты: строительство новых станций метро и МЦД, благоустройство, возведение жилья по программе реновации (новые квартиры получат около миллиона москвичей — 350 тысяч семей), поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса, инвестиции.

Всего доходы московского бюджета на 2020 год запланированы в объеме 2 трлн 798 млрд рублей, расходы - 3 трлн 64 млрд рублей. Бюджет на ближайшие три года составлен с учетом роста доходов: планируется, что ежегодно они будут увеличиваться на 2-3%.

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