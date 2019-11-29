Лихач на BMW устроил тройную аварию на Новом Арбате

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-29T08:16:54+03:00

Иномарка вылетела на встречную полосу, где в нее врезалась сначала KIA, а после машина такси [ВИДЕО]

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В ночь с четверга на пятницу в центре Москвы произошла крупная авария: на Новом Арбате лихач на BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя встречными автомобилями.

По предварительной версии, виновник происшествия не справился с управлением, мощный автомобиль пересек разделительную полосу и оказался впереди движущегося потока. Спустя несколько секунд в машину врезался седан KIA, а следом в поврежденные авто влетела машина такси.

По словам очевидцев, движение в одну сторону по улице было полностью остановлено. Виновник ДТП получил серьезные травмы, его доставили в больницу, сообщает телеканал «360».

Ранее на остановке у Бульвара Рокосовского в Москве трамвай влетел в вагон «собрата». По предварительной версии водитель-виновник ДТП засмотрелась в телефон и просто не заметила стоящий впереди состав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/746761" frameborder="0"></iframe> Крупное ДТП на Новом Арбате в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU