2019-11-29T08:16:54+03:00
Происшествия

Лихач на BMW устроил тройную аварию на Новом Арбате

Иномарка вылетела на встречную полосу, где в нее врезалась сначала KIA, а после машина такси [ВИДЕО]
Елена АКИМОВА
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В Москве на Новом Арбате произошла крупная авария. ФОТО: предоставлено очевидцемВ Москве на Новом Арбате произошла крупная авария. ФОТО: предоставлено очевидцем
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В ночь с четверга на пятницу в центре Москвы произошла крупная авария: на Новом Арбате лихач на BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя встречными автомобилями.

По предварительной версии, виновник происшествия не справился с управлением, мощный автомобиль пересек разделительную полосу и оказался впереди движущегося потока. Спустя несколько секунд в машину врезался седан KIA, а следом в поврежденные авто влетела машина такси.

По словам очевидцев, движение в одну сторону по улице было полностью остановлено. Виновник ДТП получил серьезные травмы, его доставили в больницу, сообщает телеканал «360».

Ранее на остановке у Бульвара Рокосовского в Москве трамвай влетел в вагон «собрата». По предварительной версии водитель-виновник ДТП засмотрелась в телефон и просто не заметила стоящий впереди состав.

Крупное ДТП на Новом Арбате в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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