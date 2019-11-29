Пассажиры воспользовались поездами МЦД более 3,1 млн раз

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-29T11:37:22+03:00

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С момента запуска пассажиры совершили на поездах Московских центральных диаметров (МЦД) более 3,1 миллиона поездок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В ведомстве отметили, что динамика роста числа поездок на МЦД-1 и МЦД-2 в 40 раз больше, чем на других пригородных направлениях.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заметил, что по остальным направлениям число поездок в год выросло в среднем на 0,2-0,3%.

«Это рекорд, никогда на пригородных железнодорожных направлениях так не увеличивалось количество поездок», — цитирует Ликсутова телеканал «360».

Добавим, что с 9 декабря на МЦД-1 (Одинцово — Лобня) количество вагонов в поездах планируется увеличить с семи до одиннадцати. Это создать 57 тысяч новых пассажирских мест в часы пик и позволит увеличить их общее количество на 10% до 615 тысяч, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU