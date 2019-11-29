Ночными маршрутами в Москве воспользовались более 1,1 млн пассажиров

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-29T12:48:05+03:00

Ночными маршрутами в Москве с начала года воспользовались более 1 млн раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С начала 2019 года москвичи и гости столицы совершили более 1,1 миллиона поездок на ночном общественном транспорте. Об этом сообщил глава московского транспортного департамента Максим Ликсутов.

«Самым востребованным в этом году стал маршрут М10 «Лобненская улица» - «Метро «Китай-город». На этом направлении пассажиры совершают около 600 поездок каждую ночь», - рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта.

Ликсутов напомнил, что сейчас в Москве действуют 13 ночных маршрутов. , которые проходят через транспортно-пересадочный узел у метро «Китай-город», здесь пассажиры могут сделать пересадку на другой транспорт. Тарифы на ночные рейсы не отличаются от дневных, передает Москва 24.

«Ночные автобусы — это удобный способ добраться до дома в позднее время. При этом горожане могут сэкономить свои средства на такси. Каждую ночь эти автобусы перевозят около четырех тысяч пассажиров», — цитирует Ликсутова РИАМО.

Напомним, новые автобусы курсируют по городу с с 01:00 ночи до 05:30 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU