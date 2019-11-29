2019-11-29T14:29:17+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали серийного угонщика

Мужчина похитил питбайк во время тест-драйва
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье задержали серийного угонщикаВ Подмосковье задержали серийного угонщикаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковном Подольске полиция задержала мужчину, который похитил питбайк, а затем потребовал за него выкуп. Мужчина притворился покупателем и попросил у хозяйки мотоцикла прокатиться на нем, чтобы понять как работает техника. Однако сев за руль, мужчина не вернулся.

На следующий день угонщик объявился и пообещал вернуть мотоцикл, если хозяйка транспорта переведет ему на карту 10 тысяч рублей. Делать этого женщина не стала, а обратилась в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали вора и вернули похищенный питбайк его владелице. Задержанным оказался неоднократно судимый местный житель в возрасте 32 лет. В настоящее время уже установлена причастность задержанного к еще одному угону в регионе.

Мужчину решено было оставить под стражей. В отношении него возбуждено уголовно дело. Угонщику грозит до 10 лет тюремного заключения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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