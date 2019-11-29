2019-11-29T16:57:18+03:00
Общество

Сергей Собянин открыл движение по уникальному балочному мосту в СЗАО

Новый мост улучшит транспортную ситуацию в шести районах столицы
Ксения БОГДАНОВА
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Сергей Собянин открыл новый мост через Карамышевскую набережную в районе Хорошево-Мневники. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.Сергей Собянин открыл новый мост через Карамышевскую набережную в районе Хорошево-Мневники. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.
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Сергей Собянин 29 ноября дал старт движению по новому балочному мосту в в Северо-Западном округе столицы. Уникальный по конструкции мост расположился в Мневниковской пойме Москвы-реки, он проходит через шлюз №9 Канала им. Москвы. Новый мост позволит разгрузить движение сразу в шести районах столицы - Хорошёво-Мнёвниках, Крылатском, Кунцево, Филёвском парке, Фили-Давыдково и Строгино. Всего в этих районах проживает более 780 тысяч москвичей.

- Сегодня большое событие в дорожном строительстве Москвы - построен уникальный балочный мост в Нижних Мневниках, который, по большому счету, закончил всю реконструкцию Северо-Западной хорды. Сквозной проезд мы по ней сдали в прошлом году, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Здесь было такое «бутылочное горлышко». Сегодня этот уникальный для страны с точки зрения инженерии мост дает возможность полноценно пользоваться Северо-Западной хордой, которая, как вы знаете, примыкает к ходу в город Москву трассы «Москва - Санкт-Петербург», которая была запущена на этой неделе. То есть это, по сути дела, как один большой проект.

Балочный мост состоит из пяти пролетов и шести полос движения в обоих направлениях. Его длина — 600 метров, протяженность вместе с проходами составляет 1400 метров. Мост соединил улицу Народного Ополчения и улицу Нижние Мневники: это позволит сделать движение на Северо-Западной хорде комфортном и без светофоров. Строительство моста было начато в рамках проекта по возведению участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. Всего по этому проекту в столице было построено 9,2 километра дорог, в том числе и два моста.

Старый шлюзовый Карамышевский мост, стоящий в 200 метрах от нового балочного, тоже не останется без дела. Движение по нему сохраниться, но теперь мост будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную магистраль Северо-Западной хорды.

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