"Мокрый снег и гололедица": В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

СЕГОДНЯ 07:35 2019-11-30T08:26:54+03:00

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По сообщениям Гидрометцентра РФ, в Москве в субботу, 30 ноября, ожидаются облачная погода, мокрый снег с дождем, местами гололедица и до 3 градусов тепла. В связи с этим в столице и области объявлен жёлтый уровень опасности.

Днем в Москве температура воздуха будет 1–3 градуса тепла, а в ночь на воскресенье может упасть до –5 градусов. Ветер ожидается южный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

При этом в Московской области температура будет колебаться от –2 до +3 градусов. Ночью она может понизиться до –8 градусов, отметили в Гидрометцентре.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россию ждет «розовая» зима. В Гидрометцентре сообщили, что зимой 2019-2020 температура будет около или выше нормы. Количество осадков в зимние месяцы будет близким к обычным значениям. Исключением может стать юг европейской части России, где возможен дефицит осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU